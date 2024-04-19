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Посольство РФ в Иране отметило спокойную обстановку в стране после атаки дронов

Российские организации в Иране работают штатно на фоне сообщений о пуске БПЛА

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Global Look Press

Посольство РФ в Иране отмечает спокойную обстановку в стране после атаки беспилотников. Об этом сообщает посольство РФ в Тегеране в своем Telegram-канале.

По информации диппредставительства, иранские власти заявили, что ночью по некоторым объектам в пригороде Исфагана было запущено несколько БПЛА. В посольстве констатировали, что ущерба это не нанесло, никто из российских граждан и жителей страны не пострадал.

«Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме», — уточнили в сообщении.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

На следующий день, 14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее ВВС Великобритании сбилиhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/14/22787144.shtml несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль.

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