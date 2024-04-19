В США оценили эффективность удара Израиля по Ирану

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, комментируя удар Израиля по иранскому городу Исфахан, не исключил попадания Ближнего Востока «в очень опасную спираль эскалации». В беседе с NBC News он подчеркнул, что в случае большого ущерба Тегеран почувствует себя обязанным ответить.

По словам Бреннана, Исфахан представляет собой «богатую мишенями среду» с авиабазой, заводом по производству ракет и другими районами, которые могут представлять военный интерес.

Он подчеркнул, что разведка США пытается точно определить, в чем заключается ущерб, и понять, как иранцы будут реагировать.

«И мы можем узнать, попадем ли мы в эту очень опасную спираль эскалации, по некоторым первоначальным заявлениям, которые будут исходить из Тегерана», — сказал Бреннан.

Большие потери могут спровоцировать «гневную реакцию» Ирана, предположил экс-глава ЦРУ.

Нападение на объект в Иране произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По данным источников телеканала Fox News, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «ограниченный» удар по территории Ирана в ответ на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла в ночь на 14 апреля.

Ранее стало известно о взрывах после удара Израиля по Ирану.