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Премьер-министр Молдавии заявил, что считает себя румыном

Премьер Молдавии Речан: я румын и говорю по-румынски

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан, родившийся в Молдавской ССР, заявил, что считает себя румыном. Об этом он сказал в интервью телеканалу Jurnal TV, отвечая на вопрос, кем запишет себя в ходе переписи населения.

«Я румын и говорю по-румынски», – заявил глава молдавского правительства.

Отмечается, что перепись населения и жилищного фонда проходит в Молдавии с 8 апреля по 7 июля. При прохождении опроса каждому гражданину республики предлагается ответить на перечень вопросов, касающихся этнической, половой и религиозной принадлежности, а также жилья и условий проживания.

На прошлой неделе бывший президент Молдавии Игорь Додон сказал, что граждане страны не дадут осуществить объединение Румынии и Молдавии.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что ее регион запустит процесс отделения от Молдавии, если власти страны решат объединиться с Румынией.

Ранее в Молдавии осквернили памятник героям Великой Отечественной войны.

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