В Дагестане прокомментировали задержание главы МЧС Чечни на КПП «Герзель»

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым требует детального анализа, но никак не отразится на братских отношениях с между регионами.

«Инцидент, произошедший на КПП «Герзель», безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал он.

Чиновник добавил, что на фоне этого инцидента нельзя давать почву для провокаций. Также Меликов призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям.

Кроме этого, глава региона выразил уверенность, что инциденту будет дана объективная оценка.

14 апреля главу МЧС Чечни задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Он ехал по встречной полосе на черном GMC, проигнорировал требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительным данным, министр мог быть пьян. После задержания на место прибыли бойцы спецназа «Ахмат», которые, по данным Readovka, «силой забрали» чиновника и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о предположительном задержании Цакаева в Дагестане заявил, что у Кремля нет информации об этой ситуации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел «постыдной провокацией» задержание Цакаева.

Ранее в машине племянника сенатора Геремеева нашли семь пистолетов и четыре автомата.