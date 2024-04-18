КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана

Иранская сторона может пересмотреть заявленное до этого направление ядерной политики. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), передает РИА Новости.

До этого в Иране заявляли, что не намерены создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

В воскресение, 14 апреля другой официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер предупредил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».