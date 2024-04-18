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В Кремле связали пакет помощи США Украине с желанием продолжать конфликт

Песков: США провоцируют Киев на войну до последнего украинца в целях прибыли

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Алексей Никольский/РИА Новости

Украина с «поддержкой» США должна воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыть американцам и военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать новый законопроект США о выделении финансовой помощи Киеву.

«Украина теперь должна воевать до последнего украинца. Еще ее обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов», — сказал он.

18 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила поправку в законопроект о предоставлении помощи Украине со стороны США, в соответствии с которой законодателям, проголосовавшим за его принятие, нужно будет вступить в Вооруженные силы Украины.

До этого телеканал CNN со ссылкой на текст отправленного в палату представителей США законопроекта сообщал, что США могут выделить Украине помощь на сумму $61 млрд.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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