Украина с «поддержкой» США должна воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыть американцам и военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать новый законопроект США о выделении финансовой помощи Киеву.

«Украина теперь должна воевать до последнего украинца. Еще ее обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов», — сказал он.

18 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила поправку в законопроект о предоставлении помощи Украине со стороны США, в соответствии с которой законодателям, проголосовавшим за его принятие, нужно будет вступить в Вооруженные силы Украины.

До этого телеканал CNN со ссылкой на текст отправленного в палату представителей США законопроекта сообщал, что США могут выделить Украине помощь на сумму $61 млрд.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.