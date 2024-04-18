На Украине ожидают третьей мировой войны в случае победы России

Если Россия одержит победу над Украиной на поле боя, начнется третья мировая война. Такое мнение высказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Инсайдер UA».

По его словам, в случае поражения украинской армии глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности.

Политик считает, что начнутся небольшие конфликты по всему миру, которые в конечном итоге могут привести к третьей мировой войне.

До этого сообщалось, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Украине.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз не может рассчитывать только на помощь США, необходимо взять на себя ответственность.

16 апреля Боррель в интервью Le Monde заявил, что он «стучится в двери» государств — членов Евросоюза, чтобы те передали Украине зенитные батареи либо «купили их» для украинской армии.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.