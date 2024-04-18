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Захарова прокомментировала четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

Захарова: РФ с уважением относится к стремлению КНР решить конфликт на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Российская сторона уважительно относится к стремлению Китая способствовать справедливому решению конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя предложенные председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином четыре принципа урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС.

«Мы высоко оцениваем изложенные подходы, сформулированные нашими китайскими друзьями, и, безусловно, с уважением относимся к их искреннему стремлению способствовать справедливому и устойчивому урегулированию», — сказал она.

16 апреля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ позитивно относится к озвученным Си Цзиньпином четырем принципам урегулирования конфликта на Украине.

До этого Си Цзиньпин призвал в первую очередь позаботиться о поддержании мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных целей.

Ранее Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.

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