Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-канцлер Германии прибыл в Киев

Spiegel: вице-канцлер Германии Хабек приехал в Киев

close
100%
Global Look Press

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек приехал в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Роберт Хабек прибыл в украинскую столицу с деловой делегацией», — говорится в сообщении.

По данным издания, вице-канцлер ФРГ намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским атаки на украинские инфраструктурные объекты.

Как ранее писал Bild, Хабек намерен бороться за пост канцлера ФРГ и в последнее время проводит встречи с разнообразными бизнес-ассоциациями страны, в которых распространено недовольство политикой Шольца. Также сообщается о ряде визитов Хабека за рубеж, в том числе в США, Саудовскую Аравию и Израиль.

11 апреля в Киев приезжала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами