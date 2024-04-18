Вице-канцлер Германии прибыл в Киев

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек приехал в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Роберт Хабек прибыл в украинскую столицу с деловой делегацией», — говорится в сообщении.

По данным издания, вице-канцлер ФРГ намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским атаки на украинские инфраструктурные объекты.

Как ранее писал Bild, Хабек намерен бороться за пост канцлера ФРГ и в последнее время проводит встречи с разнообразными бизнес-ассоциациями страны, в которых распространено недовольство политикой Шольца. Также сообщается о ряде визитов Хабека за рубеж, в том числе в США, Саудовскую Аравию и Израиль.

11 апреля в Киев приезжала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.