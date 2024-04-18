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Полянский заявил о фейках представителя США в СБ ООН

Полянский заявил, что представитель США в СБ ООН Вуд дезинформирует всех

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Global Look Press

Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский обвинил заместителя представителя США в организации Роберта Вуда в распространении дезинформации. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Полянский высказался по поводу заявления американского коллеги о том, что Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, не содержащий требования о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Дипломат назвал утверждения о том, что из-за этого Совет Безопасности ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников, откровенной ложью и манипуляцией.

Полянский напомнил, что подобные призывы уже содержатся в других резолюциях.

«Это не первый случай, когда американская делегация пытается ввести международное сообщество в заблуждение», — подчеркнул он.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Ранее Россия в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном.

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