Речь главы Еврокомиссии прервали выкриком о геноциде в секторе Газа

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прервали во время речи на саммите по вооружениям в Брюсселе, обвинив в потворствовании военным преступлениям в секторе Газа. Соответствующее видео опубликовал в соцсети X основатель онлайн-издания The Electronic Intifada Али Абунима.

На кадрах видно, как фон дер Ляйен выходит на сцену и начинает произносить заготовленную речь, когда ее неожиданно прерывает выкрик из зала. Говоривший назвал главу ЕК преступницей и обвинил в пособничестве геноциду в секторе Газа. Фон дер Ляйен спокойно и с улыбкой выслушала кричащего мужчину, а когда его вывели из зала, продолжила свою речь.

По словам Абунима, мужчиной, который выкрикивал обвинения в адрес руководителя ЕК, был Дэвид Кронин, другой журналист The Electronic Intifada. Они назвали случившееся «гражданским арестом» фон дер Ляйен.

17 апреля в своем выступлении на саммите глава Еврокомиссии призвала страны ЕС готовиться к войне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и потребовал их отставки.