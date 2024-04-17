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Байден призвал конгресс срочно выделить помощь Украине

Байден призвал конгресс утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден обратился с призывом к конгрессу утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины. Об этом он написал в своей статье для газеты Wall Street Journal.

По словам главы государства, «сейчас не время бросать друзей» Соединенных Штатов.

«Палата представителей должна принять законопроект об экстренной помощи Украине и Израилю в сфере национальной безопасности, а также утвердить гуманитарную помощь, в которой отчаянно нуждаются палестинцы в секторе Газа», — заявил он.

Как отметил хозяин Белого дома, Киеву необходима помощь, чтобы не допустить беспрецедентного приближения Вооруженных сил России к американским союзникам по НАТО, что якобы чреватого прямым конфликтом с участием США.

Он также подчеркнул, что эта помощь не станет «открытым чеком». Предприятия американского военно-промышленного комплекса (ВПК) будут основными получателями выделенных средств, уточнил политик.

Незадолго до этого сообщалось, что конгресс США не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающих переговоров между законодателями.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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