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В Британии оценили идею использовать замороженные активы России для финансирования ВСУ

Министр Хант назвал интригующей идею спонсировать ВСУ за счет активов России

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Simon Dawson/Reuters

Министр финансов Великобритании Джереми Хант назвал «очень интригующим» предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования украинской армии. Такое мнение он выразил в интервью Bloomberg TV.

«Я думаю, что это очень интригующее предложение», — сказал он в ходе своего визита в США.

Он сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с министром финансов США Джанет Йеллен и обсудить с ней данную инициативу.

По словам Ханта, сейчас необходимо прорабатывать все варианты для оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Глава британского минфина назвал украинский конфликт «экзистенциальной битвой» не только для Киева, но и для мирового порядка.

В начале апреля в МИД Британии заявили, что Лондону и Вашингтону удалось добиться прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов.

Ранее политолог предрек крах западной финансовой системе из-за конфискации российских золотовалютных резервов.

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