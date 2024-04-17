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Песков допустил «определенные нюансы» в церемонии инаугурации президента

Песков: в церемонии инаугурации будут иметь место определенные нюансы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства, которая предварительно запланирована на май.

По словам Пескова, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная. Поэтому в Кремле будут следовать этой церемонии.

«Но определенные нюансы будут иметь место, будем информировать об этом», — добавил Песков в ходе брифинга.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.

Источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что церемония инаугурации президента РФ запланирована на 7 мая.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

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