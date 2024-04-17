Политологи объяснили, почему визит Шольца в КНР закончился ничем

Недавний визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай не изменил отношений между странами, и ему не удалось обратить КНР против России, поскольку китайская сторона в этом совсем не заинтересована. Так считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В ходе своей поездки в КНР Шольц обсуждал с представителями страны экономические и политические вопросы. В частности он требовал прекратить стремительное развитие экономических отношений Пекина с Москвой, так как это укрепляет позиции последней в украинском конфликте. Однако председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что при разрешении конфликта важно учитывать мнение России.

По мнению главы Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрея Виноградова, в настоящее время КНР не намерена менять позицию по поводу Москвы, так как она, по мнению властей республики, является важной частью построения нового миропорядка.

«Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. <...> Причем у России особое положение. Мнение Москвы исключительно важно для Пекина», — объяснил Виноградов.

Другой специалист, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский также полагает, что у Германии нет возможности повлиять на отношения Китая и России. При этом эксперт уверен, что ФРГ не бросит свои попытки, так как текущая позиция КНР противоречит немецкой внешней политике.

14 апреля канцлер Германии прибыл в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

16 апреля Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву ради прекращения конфликта на Украине.

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от американского руководства считаться с правами и национальными интересами его страны.