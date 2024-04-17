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В Чехии заявили, что Киев может получить полтора миллиона снарядов

Фиала: Украина может получить 1,5 миллиона снарядов в течение года

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Global Look Press

Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет РИА Новости.

Он заявил, что после присоединения 20 стран к их инициативе по поставке боеприпасов, есть возможность поставить Киеву полмиллиона снарядов.

«Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев», — добавил он.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны-союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр ранее сообщал, что первая партия артиллерийских снарядов, приобретенная странами — членами Европейского союза (ЕС) в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами, может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.

Ранее на Украине заявили, что закупленных Чехией снарядов недостаточно для Киева.

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