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Политолог раскрыл последствия падения Харькова

Золотарев: после падения Харьков может стать столицей «другой Украины»

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Yan Dobronosov/Reuters

После того, как Харьков перейдет под контроль России, он может стать столицей «другой Украины». Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Не дай бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта «Другая Украина», — сказал он.

Золотарев привел исторический пример, отметив, что более ста лет назад именно в Харькове обосновались украинские коммунисты.

По словам политолога, у России появилось окно возможностей, которым она постарается воспользоваться.

До этого военный аналитик Джейкоб Паракилас заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев.

По словам Паракиласа, близость к границе дает России преимущество в поддержке наступающих войск, при этом украинские силы сильно ослабли за последний год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование ВСУ следит за Харьковом.

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