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В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

Полиция Тбилиси задержала 11 человек на митинге против закона об иноагентах

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«Газета.Ru»

Полиция Тбилиси задержала 11 человек на митинге против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

«Правоохранителями за правонарушения в административном порядке задержаны 11 человек. Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать свой протест в рамках закона. За любым правонарушением последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранительного ведомства», — заявили в грузинском МВД.

До этого спецназ МВД Грузии начал разгон участников акции у служебного входа в парламент, полицейские также применили слезоточивый газ.

16 апреля митингующие собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался законопроект об иноагентах.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иноагентах Грузии несовместимым с планами страны по вхождению в Европейский союз.

Отмечается, что голосование по законопроекту об иностранных агентах в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века».

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