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США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией

Байден на год продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на год пролонгировал действие указа, запрещающего связанным с Российской Федерацией судам заходить в американские порты. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении РФ», — указывается в публикации.

Согласно распоряжению, запрет коснется кораблей, которые ходят под российским флагом, эксплуатируются Россией либо принадлежат правительству, компании, гражданину или постоянному резиденту РФ. При этом заход таких судов в порты Соединенных Штатов будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств, например, если членам экипажа необходимо сойти на берег по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.

Байден решил продлить запрет на основании «политики и действий правительства России, состоящих в продолжении проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Аналогичный запрет продлялся в 2023 году.

Ранее пшеница подорожала в США на 8,2% после заявлений РФ о движении судов в порты Украины.

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