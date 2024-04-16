США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на год пролонгировал действие указа, запрещающего связанным с Российской Федерацией судам заходить в американские порты. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении РФ», — указывается в публикации.

Согласно распоряжению, запрет коснется кораблей, которые ходят под российским флагом, эксплуатируются Россией либо принадлежат правительству, компании, гражданину или постоянному резиденту РФ. При этом заход таких судов в порты Соединенных Штатов будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств, например, если членам экипажа необходимо сойти на берег по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.

Байден решил продлить запрет на основании «политики и действий правительства России, состоящих в продолжении проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Аналогичный запрет продлялся в 2023 году.

Ранее пшеница подорожала в США на 8,2% после заявлений РФ о движении судов в порты Украины.