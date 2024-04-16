Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МАГАТЭ отзывает инспекторов с иранских ядерных объектов

Постпред Ульянов сообщил, что МАГАТЭ решило отозвать инспекторов из Ирана

close
100%
Iranian Presidency Office/WANA/Reuters и Raheb Homavandi/Reuters

МАГАТЭ решило отозвать инспекторов из Ирана на фоне эскалации конфликта исламской республики с еврейским государством. Об этом в Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — пишет Ульянов.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

До этого израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис заявил, что Израиль вряд ли станет самостоятельно отвечать на действия Ирана, однако может заручиться поддержкой Вашингтона.

По его мнению, если ответ и будет, то Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, могут нацелиться на объекты ядерной инфраструктуры в Иране, добавил политолог.

Ранее в Израиле рассказали об ударах по позициям «Хезболлы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами