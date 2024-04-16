МАГАТЭ отзывает инспекторов с иранских ядерных объектов

МАГАТЭ решило отозвать инспекторов из Ирана на фоне эскалации конфликта исламской республики с еврейским государством. Об этом в Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — пишет Ульянов.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

До этого израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис заявил, что Израиль вряд ли станет самостоятельно отвечать на действия Ирана, однако может заручиться поддержкой Вашингтона.

По его мнению, если ответ и будет, то Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, могут нацелиться на объекты ядерной инфраструктуры в Иране, добавил политолог.

Ранее в Израиле рассказали об ударах по позициям «Хезболлы».