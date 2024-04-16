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Немецкий политолог: Китай жестко ответил Шольцу на призыв ввести санкции против РФ

Политолог Рар: Шольц просил Китай ввести санкции против России, но получил отказ

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином канцлер Германии Олаф Шольц призывал Китай присоединиться к антироссийским санкциям и склонял к западному сценарию урегулирования украинского конфликта, считает немецкий политолог Александр Рар. В ответ немецкий политик столкнулся с твердым отказом и запретом вмешиваться в дела страны, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом и сегодня встретился с Си Цзиньпином. Прессу на переговоры лидеров двух стран не пустили, однако позиция Китая итак очевидна – он придерживается своего направления развития отношений с Россией, не допуская западного давления, считает Рар.

«Шольц должен был поднять вопрос о том, чтобы Китай присоединился к санкциям против России. Он эту тему поднимал, но колдовать не может, переубедить не смог. Встреча по украинскому урегулированию ничем не кончится», — убежден политолог.

В целом сегодня Запад продвигает дипломатическое урегулирование конфликта, не веря в победу Киева, считает Рар.

«Миротворческие настроения сегодня на Западе сильнее, чем еще несколько недель назад», — заключил он.

Шольц перед поездкой в Китай сообщал, что на встрече с Си Цзиньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Ранее в российском МИД заявили о наблюдении за встречей Шольца и Си Цзиньпина.

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