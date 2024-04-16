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Китай выступает за созыв равноправной мирной конференции по Украине

Си Цзиньпин и Олаф Шольц выступили против нападения на мирные ядерные объекты

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

»(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — заявил китайский лидер.

Он также подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.

Лидеры Китая и Германии отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.

Канцлер Германии прибыл в Китай 14 апреля. Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

14 апреля глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай попытается в очередной раз отдалить Пекин от Москвы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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