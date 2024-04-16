Украина не имеет какой-либо коммуникации с Индией, потому что ее представители занимают пророссийскую позицию. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Есть страны, с которыми у нас вообще, к сожалению, нет коммуникации. Я имею в виду Индию. Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию», — заявил Мережко.

10 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом.

9 апреля сообщалось, что индийская армия получила первую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и ракет к ним.

До этого журналист Венкат Нараян заявил, что Индия поддерживает хорошие отношения с Россией, которая столкнулась с введением санкций после начала спецоперации на Украине, и продолжает покупать российскую нефть, чтобы уменьшать число бедных людей в стране и улучшать экономику.

Ранее стало известно, что Индия получит два российских военных корабля.