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В США заявили, что поражение Украины приведет к краху американского мира

National Review: поражение Украины приведет к краху американского мира

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Kevin Lamarque/Reuters

Украина уже этим летом может потерпеть поражение в противостоянии с Россией. Об этом написал обозреватель американского журнала National Review Эндрю Статтафорд.

По его словам, хотя мало кто предполагает, что Украина рухнет уже нынешним летом, такого развития событий исключать нельзя. И последствия этого выйдут далеко за границы Восточной Европы.

Статтафорд выразил сильную обеспокоенность тем, что в случае поражения Украины репутация США на международной арене может серьезно пострадать. По мнению журналиста, такое фиаско внешней политики Вашингтона способно оказать существенное воздействие на нынешних и потенциальных союзников и противников США.

Статтафорд резюмировал, что американский мир уже рушится и еще один удар США не выдержат.

До этого американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что страна должна прекратить военную помощь Украине и сосредоточиться на внутренней политике.

Ранее американский профессор назвал приглашение Украины в НАТО катастрофической ошибкой.

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