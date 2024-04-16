Украина уже этим летом может потерпеть поражение в противостоянии с Россией. Об этом написал обозреватель американского журнала National Review Эндрю Статтафорд.

По его словам, хотя мало кто предполагает, что Украина рухнет уже нынешним летом, такого развития событий исключать нельзя. И последствия этого выйдут далеко за границы Восточной Европы.

Статтафорд выразил сильную обеспокоенность тем, что в случае поражения Украины репутация США на международной арене может серьезно пострадать. По мнению журналиста, такое фиаско внешней политики Вашингтона способно оказать существенное воздействие на нынешних и потенциальных союзников и противников США.

Статтафорд резюмировал, что американский мир уже рушится и еще один удар США не выдержат.

До этого американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что страна должна прекратить военную помощь Украине и сосредоточиться на внутренней политике.

Ранее американский профессор назвал приглашение Украины в НАТО катастрофической ошибкой.