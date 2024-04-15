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Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Бывший первый замглавы МИД Украины Точицкий получил должность в офисе Зеленского

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Стрингер/РИА Новости

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий получил должность заместителя руководителя офиса президента страны. Об этом говорится в тексте указа Владимира Зеленского, который опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя офиса президента Украины», — отметили в документе.

Первым об увольнении Точицкого из МИД Украины сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В конце марта своего поста лишился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Его увольнение стало политическим событием, удивившим и шокировавшим общество. Позже Гончаренко в своем Telegram-канале заявил о назначении экс-секретаря СНБО послом в Молдавии.

Накануне Зеленский назначил новым руководителем Службы внешней разведки Украины боевого генерала Олега Иващенко.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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