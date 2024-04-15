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Востоковед предсказал конфликту Ирана и Израиля «ядерную фазу»

Востоковед Сатановский: конфликт Ирана и Израиля будет нарастать до ядерной фазы

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Iranian Army Office/Global Look Press

Эскалация конфликта Ирана и Израиля на фоне взаимных атак будет нарастать, пока не перейдет в «ядерную фазу», считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Иран не признает существование такого государства, как Израиль, и нацелен на его уничтожение, заявил он в интервью НСН.

Сатановский назвал иранцев последовательными людьми, которые будут двигаться в сторону достижения цели, которой стало уничтожение Израиля.

«А израильтяне жить хотят, они также будут делать все, чтобы этого не произошло. И так до тех пор, пока все это безобразие не перейдет в ядерную фазу», — считает он.

Попытки властей США сдержать Израиль и предостеречь его от новых атак не увенчаются успехами, считает эксперт. По его словам, многократный опыт показал, что Израиль не спешит прислушиваться к рекомендациям американских властей. Россия же в конфликт вмешиваться не будет, считает Сатановский. Хотя с учетом того, что на израильской территории живет много выходцев России, ситуация сложилась сложная, заключил он.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран объявил о запуске по целям на территории Израиля десятков дронов и крылатых ракет. Всего в ходе пятичасовой атаки было выпущено более 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, иранской стороной сообщалось об уничтожении «важных военных целей». В ЦАХАЛ в то же время заявили о перехвате 99% иранских беспилотников и ракет.

В Британии ранее рассказали о возможном ответе Израиля на удар Ирана.

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