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В Грузии заявили о намерении раскрыть источники финансирования из России

Депутат Мдинарадзе: власти Грузии раскроют источники финансирования из России

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РИА «Новости»

Закон «О прозрачности иностранного влияния», внесенный в парламент правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», в том числе, подразумевает раскрытие денежных поступлений на счета НПО и СМИ из России. Об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Самая большая ложь, которая используется оппонентами, — это то, что закон не коснется поступлений из России», — сказал Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что новый закон коснется абсолютно всех финансируемых из-за рубежа организации, но не физических лиц.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Как утверждает президент Грузии Саломе Зурабишвили, правящая партия принимает незакономерные решения. По ее мнению, только России может быть выгоден законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Ранее в Грузии обвинили ЕС в двойных стандартах.

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