В Белом доме заверили, что США не хотят конфликта с Ираном

США не хотят более масштабной войны на Ближнем Востоке и не ищут конфликта с Ираном. Об этом в эфире телеканала ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном», — сказал он.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, за счет чего Израилю удалось отразить атаку Ирана.