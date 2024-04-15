В парламенте Грузии усилят меры безопасности в связи с обсуждением закона об иноагентах

В парламенте Грузии вводятся дополнительные меры безопасности в связи с обсуждением юридическим комитетом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» (закона об иноагентах — прим. ред.), в частности будет ограничен вход посетителей. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«15 апреля этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – вход во Дворец парламента для посетителей ограничен», – говорится в сообщении.

На мероприятия в парламенте (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Ранее в Грузии объяснили необходимость закона об иноагентах защитой от России.