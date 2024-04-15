В МИД РФ оценили решение Германии разрешить «менять пол» раз в год

Не прошло и двух недель со дня легализации марихуаны в Германии, «как дно снова пробито». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала в своем Telegram-канале новый закон в ФРГ, который разрешает гражданам «менять пол» раз в год.

Дипломат задалась вопросом, к чему «сдерживать себя» и ограничиваться «сменой пола» раз в год.

«Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — сыронизировала Захарова.

Издание Bild сообщило, что бундесрат (нижняя палата парламента ФРГ) 12 апреля принял закон, разрешающий жителям страны «менять пол» каждый год. Закон вступит в силу 1 ноября. Совершеннолетнему человеку для «смены пола» необходимо подать заявление в ЗАГС. Подростки с 14 лет смогут подать заявление с разрешения родителей или опекунов. Также родители могут подать заявление за детей младше 14 лет.

Незадолго до этого Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране. В рамках закона разрешено с 1 апреля выращивать, хранить и употреблять этот наркотик.

Ранее сообщалось, что в Башкирии аннулируют браки лиц, сменивших пол.