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Турция обращалась к Ирану с просьбой не атаковать Израиль

МИД Турции попросил Иран и Израиль отказаться от эскалации конфликта

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Lefteris Pitarakis/AP

Власти Турции обращались к Ирану с просьбой не атаковать Израиль. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Перед инцидентом мы встречались с властями Ирана и США и призывали к умеренности. Взаимные ожидания и послания сторон были переданы через нашу страну», — говорится в сообщении министерства.

В МИД Турции подчеркнули, что продолжат прикладывать усилия для недопущения глобального конфликта. Анкара также осудила атаку на посольство Ирана в Сирии со стороны Израиля.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер сообщал телеканалу ABC News, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

Также бывший американский военный разведчик Скотт Риттер говорил, что уничтожение иранских ракет и дронов обошлось в миллиарды долларов, поэтому Израиль и США не смогут несколько дней подряд отражать удары такой интенсивности.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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