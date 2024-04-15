Западным союзникам Киева необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения конфликта. Об этом в своей статье написал журналист газеты Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

По его словам, после почти 780 дней конфликта «настало время осознать действительность происходящего».

Как заявил автор, для подготовки наступательной операции у Украины должно быть несколько сотен тысяч опытных солдат, а также значительные запасы техники, вооружений и боеприпасов. Вместе с тем он он назвал «иллюзорной» объявленную Киевом цель по выходу на границы 1991 года. Этого не произойдет, даже если западные страны — союзники Украины переведут экономику на военные рельсы, отметил Фасбендер.

Он также обратил внимание, что в ФРГ «все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: »Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть».

«Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» — добавил журналист.

До этого американский военный корреспондент Рассел Бентли высказал мнение, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.