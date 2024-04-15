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В США назвали возможную дату ответа Израиля на атаку Ирана

WSJ: Израиль может ответить на атаку Ирана 15 апреля

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Shutterstock

Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», — сказано в сообщении.

До этого власти Ирана в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что исламская республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпушенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль.

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