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В США заявили, что конфликт на Украине завершится только на условиях России

Экс-разведчик Риттер: украинский конфликт завершится лишь на условиях России

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что урегулирование украинского конфликта будет происходить на российских условиях. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue Works.

По словам Риттера, конфликт завершится только тогда, когда в Москве этого захотят. Лишь Россия обладает голосом, который имеет значение.

Экс-разведчик подчеркнул, что украинские власти могут сейчас капитулировать и тем самым спасти жизни своих граждан и сохранить инфраструктуру страны.

Риттер отметил, что Киев не может рассчитывать на прямую военную поддержку НАТО, так как Североатлантический альянс никогда не введет свои войска в зону конфликта. По мнению бывшего военного, НАТО потребуется несколько месяцев, чтобы перебросить всего лишь одну бригаду, но в течение одной недели она будет полностью уничтожена.

Риттер выразил уверенность, что Украина благодаря Западу окончит самым жалким образом свое существование.

До этого экс-разведчик Риттер отметил, что на Украине находится все меньше наемников, прибывших из государств Запада.

Ранее в США признали мрачный сценарий будущего Украины.

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