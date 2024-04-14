Кулеба в ответ на осуждение США атак российских НПЗ заявил, что каждый выживает как может

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на высказывания официальных лиц США о том, что они не поддерживают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил, что «каждый выживает как может». Об этом сообщает украинский телеканал «Рада».

Кулеба отметил, что Киеву необходимо думать о своих интересах. Поэтому Украина готова прислушаться к просьбам из Вашингтона не атаковать российские НПЗ только в том случае, если Запад поставит существенную партию оружия, например семь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Если же таких поставок не будет, подчеркнул глава МИД, то нет предмета для разговора и каждый выживает как может.

9 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам могут нанести ущерб мировой энергосистеме.

До этого государственный секретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Ранее стало известно о серьезной проблеме в мировой нефтеперерабатывающей отрасли.