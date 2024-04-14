В США анонсировали рассмотрение закона о помощи Украине

В конгрессе США могут в ближайшее время рассмотреть законопроект о выделении средств на транши для Украины. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC.

«Да, я ожидаю этого», — сказал парламентарий.

По мнению республиканца, США должны сделать шаг вперед и предоставить Украине необходимое вооружение. Тернер выразил надежду увидеть подавляющую поддержку этого в палате представителей уже на предстоящей неделе.

До этого Вашингтон направил конгрессу запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году. Средства предназначались для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности американская администрация рассчитывала получить около $106 млрд.

Накануне американский профессор Джон Миршаймер назвал путь к завершению конфликта на Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.