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Иран заранее предупредил Турцию об операции против Израиля

Reuters: Иран заранее сообщил Турции о запланированной атаке на Израиль

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Iranian Army Office/Global Look Press

Иранское руководство заранее оповестило Турцию о планах провести операцию против Израиля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

В материале не уточняется, когда именно Тегеран сообщил Анкаре о запланированной атаке. При этом, по данным агентства, США через Турцию заявили Ирану о необходимости провести «ограниченную» операцию.

13 апреля иранские военные запустили более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет в сторону Израиля. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перевела все имеющиеся средства противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности.

Атака Ирана на Израиль длилась около пяти часов. При этом в еврейском государстве заявили, что сбили 99% выпушенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории Израиля. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что власти страны предупреждали соседние государства о запланированной операции против Израиля. По его словам, зарубежные партнеры Тегерана получили соответствующие уведомления за три дня до атаки.

Ранее Израиль призвал РФ осудить атаку Ирана.

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