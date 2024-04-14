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Сербия выдвинет свою кандидатуру на пост члена СБ ООН

Вучич заявил, что Сербия выдвинет свою кандидатуру на пост члена СБ ООН

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Antonio Bronic/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом политик заявил в преддверии голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, которое должно поставить под вопрос легитимность существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

«В тот же день, так как две страны НАТО выдвинули кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН из региона Восточной Европы, выдвинем свою кандидатуру на 2025 и 2026 годы и убедительно победим обе страны НАТО», — заявил он.

Вучич также анонсировал выдвижение резолюции о геноциде на территории Сербии в Крагуеваце, Кралево, Яйинцах во Вторую мировую войну.

До этого Сербия запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Косово.

Ранее Вучич рассказал о закупках сербской армии.

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