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В МИД РФ рассказали о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Захарова: Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, Швейцария сегодня теряет доверие как посредник в международных делах.

«Российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», — пояснила официальный представитель российского МИДа.

Она добавила, что на роль площадки для дискуссий претендуют сразу несколько государств, но не стала предвосхищать результаты ведущихся переговоров.

Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который позволяет поддерживать прямой диалог между Абхазией и Южной Осетией с Грузией.

До этого ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии о правах человека.

Ранее Захарова заявила об агрессивных попытках Запада испортить отношения РФ и стран СНГ.

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