Премьер Израиля прокомментировал атаку Ирана

Израиль успешно отбил атаку Ирана и в будущем победит в конфликте, уверен глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Политика цитирует ТАСС.
«Мы перехватили [иранские объекты], мы отбились и вместе мы победим», — заявил премьер на своей странице в соцсети X.
Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.
В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.
США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.
Ранее в США раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Нетаньяху после атак Ирана.