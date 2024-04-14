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Премьер Израиля прокомментировал атаку Ирана

Нетаньяху сообщил об отражении атаки Ирана и пообещал победу Израиля в конфликте

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Sebastian Scheiner/Reuters

Израиль успешно отбил атаку Ирана и в будущем победит в конфликте, уверен глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Политика цитирует ТАСС.

«Мы перехватили [иранские объекты], мы отбились и вместе мы победим», — заявил премьер на своей странице в соцсети X.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.

Ранее в США раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Нетаньяху после атак Ирана.

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