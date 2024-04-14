В США раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Нетаньяху после атак Ирана

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен рассматривать минувшую ночь в качестве своей «победы», поскольку почти все удары Ирана были отражены. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации США.

«Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», — отмечается в сообщении телеканала.

До этого Байден решительно осудил иранские атаки по территории Израиля и признался, что по его указанию американские военные еще на прошлой неделе перебросили в регион самолеты и эсминцы, чтобы поддержать оборону союзника. Также президент пообещал 14 апреля созвать коллег – лидеров «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на атаку Ирана.

Ранее в США заявили о координации с союзниками ответа Израиля на удары Ирана.