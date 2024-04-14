Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Нетаньяху после атак Ирана

CNN: Байден в беседе с Нетаньяху назвал ночь атаки Ирана победой Израиля

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен рассматривать минувшую ночь в качестве своей «победы», поскольку почти все удары Ирана были отражены. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации США.

«Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой, поскольку, по текущей оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», — отмечается в сообщении телеканала.

До этого Байден решительно осудил иранские атаки по территории Израиля и признался, что по его указанию американские военные еще на прошлой неделе перебросили в регион самолеты и эсминцы, чтобы поддержать оборону союзника. Также президент пообещал 14 апреля созвать коллег – лидеров «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на атаку Ирана.

Ранее в США заявили о координации с союзниками ответа Израиля на удары Ирана.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами