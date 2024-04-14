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Страны G7 планируют обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль

Cтраны G7 обсудят дальнейшие шаги после атаки Ирана на Израиль 14 апреля

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Eugene Hoshiko/Pool/Reuters

Страны G7 планируют обсудить 14 апреля по видеосвязи координацию дальнейших действий после атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Страны G7 планируют провести видеозвонок в воскресенье для обсуждения и координации следующих шагов», – следует из сообщения агентства.

14 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ответные действия Израиля на удары Ирана с применением беспилотников и ракет будут скоординированы с союзниками.

До этого президент США Джо Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности встречу в связи с иранской атакой на Израиль и выразил поддержку Иерусалиму.

13 апреля Иран выпустил десятки БПЛА в сторону Израиля. СМИ также сообщали о пуске ракет. Армия Израиля отметила, что контролирует все цели, силы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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