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В МИД Киргизии отреагировали на слова Захаровой о жене сотрудника посольства

МИД Киргизии положительно оценил слова Захаровой об уважении статуса дипломатов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Киргизии положительно оценило комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о жалобе жены сотрудника киргизского посольства. Об этом сообщается на сайте киргизского министерства.

В МИД Киргизии заявили, что «с удовлетворением восприняли» слова российского дипломата о незыблемости дипломатического статуса. В Бишкеке также выразили надежду на скорое проведение служебной проверки в результате произошедшего инцидента.

13 апреля Захарова заявила, что Российская Федерация подтверждает уважение Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Так она отреагировала на жалобу от семьи киргизского дипломата Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия московских полицейских.

Telegram-каналы сообщали о том, что 8 апреля двое сотрудников МВД прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца в РФ. Силовики незаконно проникли в квартиру дипломата, взломав замок, и в грубой форме потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

Ранее в МВД России прокомментировали сообщения об обыске в квартире киргизского дипломата.

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