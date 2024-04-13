В Швейцарии объяснили призыв отменить санкции против России

Призыв Швейцарской народной партии (ШНП) к Берну отменить все санкции против России и вернуть страну к нейтралитету демонстрирует зрелый подход. Об этом заявил вице-президент женевского отделения ШНП Александр Шевалье, слова которого передают «Известия».

Шевалье подчеркнул, что у партии всегда были хорошие отношения с Россией. Он напомнил, что в случае с Россией Швейцария впервые приняла санкции против другой страны по инициативе Европейского союза.

По словам политика, партию это «крайне шокировало», поэтому она поддерживает инициативу навечно закрепить нейтралитет Швейцарии в ее конституции.

11 апреля крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — «Демократический союз центра» призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах.

10 апреля пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

До этого президент страны Виола Амерд сообщила, что Швейцария в конце июня июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии оплатят все расходы на конференцию по Украине.