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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с семьей дипломата Киргизии

Захарова о случае с дипломатом Киргизии: РФ подтверждает незыблемость дипстатуса

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская Федерация подтверждает уважение Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с жалобой от семьи киргизского дипломата Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия московских полицейских.

По ее словам, расследование, о котором заявили в МВД РФ, дополнительно подчеркивает такую позицию РФ.

Telegram-каналы сообщали о том, что 8 апреля двое сотрудников МВД прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца в РФ. Силовики незаконно проникли в квартиру дипломата, взломав замок, и в грубой форме потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями российской полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что 8 апреля сотрудниками правоохранительных органов проводился профилактический обход жилого сектора. По ее словам, жительница одной из квартир отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, но при этом сообщила, что является супругой сотрудника консульства иностранного государства.

Ранее в правительстве Киргизии заявили о непричастности к прекращению работы карты «Мир».

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