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В США назвали сроки рассмотрения проекта помощи Украине

Конгрессвумен Грин: проект помощи Украине могут представить на следующей неделе

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John Bazemore/AP

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине. Об этом в соцсети Х написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Спикер Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 млрд долларов Украине на следующей неделе», — написала она.

Грин считает, что такое решение будет продиктовано стремлением Джонсона «оказать давление» на членов конгресса, чтобы они поддержали Израиль одновременно с финансированием Украины.

12 апреля сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

До этого стало известно, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) 15 апреля проведут заседание, в ходе которого начнут процедуру согласования инициативы Европейской комиссии (ЕК) по использованию доходов от заблокированных российских активов для военной помощи Украине.

Британская газета Financial Times сообщала, что Соединенные Штаты предложили предоставить Киеву десятки млрд евро в долг под залог прибыли с российских замороженных активов, находящихся за рубежом.

Ранее в ЦРУ рассказали, что ждет Украину без помощи США.

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