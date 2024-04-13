Западные страны растеряли мандат главы Украины Владимира Зеленского, который он получил на президентских выборах пять лет назад. Об этом заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, передает РИА Новости.

«Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание», — сказала Квятковски.

Она напомнила, что теперь украинский лидер молит о заканчивающихся финансах и недоступных системах вооружений. По словам экс-аналитика Пентагона Зеленский арестовывает жителей страны за свободу слова и журналистики, закрывает партии и церкви и приостановил проведение президентских выборов.

Накануне в США заявили о наиболее слабом положении Украины с 2022 года. По данным издания Responsible Statecraft, без продолжения западных поставок вооружения и финансовой помощи Киев «рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.