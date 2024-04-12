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В США предположили сроки возобновления работы Запорожской АЭС

WSJ: Россия, возможно, возобновит работу Запорожской АЭС к декабрю

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Alexander Ermochenko/Reuters

Россия, возможно, перезапустит Запорожскую АЭС к декабрю 2024 года — речь идет как минимум об одном реакторе. Об этом сообщает газета The Wall Streey Journal со ссылкой на источники в среде европейской дипломатии.

«Цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вернуть в строй хотя бы один реактор <...> Россия может сделать это, возможно, к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР в декабре 1984 года», — пишет издание, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

До этого в пресс-службе ЗАЭС сообщили о воздушной опасности на станции 12 апреля.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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