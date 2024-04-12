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Президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой»

Президент Грузии назвала «русской мечтой» правящую партию «Грузинская мечта»

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «русской мечтой» правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ее цитирует ТАСС.

«Это «русская мечта», — сказала глава государства в ответ на вопрос телеведущей о том, можно ли «Грузинскую мечту» считать «русской» за проводимую ими политику и принимаемые решения.

По словам Зурабишвили, она долгое время не называла правительство Грузии пророссийским, поскольку институт президента предполагает нейтральность, и такая оценка могла помешать европейскому пути республики. Однако сейчас страна находится на таком этапе, когда необходимо спасать этот европейский путь, считает политик.

Как утверждает Зурабишвили, правящая партия принимает незакономерные решения. По ее мнению, только России может быть выгоден законопроект об иностранных агентах, который «Грузинская мечта» внесла в парламент в начале апреля. Это разделило грузинское общество, отметила президент.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Саломе Зурабишвили паразитирует на российской теме.

Ранее Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом.

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