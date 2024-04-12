Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица воспользовался заседанием Совета Безопасности, чтобы попросить новых поставок оружия для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужны системы противовоздушной обороны и истребители для защиты наших городов. Пара десятков систем ПВО и достаточное число современных истребителей, и проблемы российских самолетов и бомб не будет», — заявил он.

12 апреля издание Responsible Statecraft писало, что недостаток в западной помощи Киеву и развитие коррупции на Украине ставят страну в наиболее слабое положение с начала специальной военной операции в 2022 году.

В этот же день сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Британская газета Financial Times сообщала, что Соединенные Штаты предложили предоставить Киеву десятки миллиардов евро в долг под залог прибыли с российских замороженных активов, находящихся за рубежом.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, почему решил перейти на сторону России.